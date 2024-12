Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 3 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 dicembre 2024 (puntata 6582): l’indagine di Michele arriva ad una svolta

I dubbi di Rosa

Niko (Luca Turco) riceve Luisa (Assia Serrato) e si impegna a seguire il caso di suo figlio Pasquale (Giandomenico Smilzo), affidato ai servizi sociali. Rosa (Daniela Ioia), invece, fa un incontro che le fa nascere dubbi su come sia avvenuta l’aggressione a don Antoine (Hakim Gouem). Costabile (Antonio Fiore), nel frattempo, continua a fare pressioni su Castrese (Peppe Romano) affinché il loro padre accetti l’accordo con i Gagliotti.

Filippo dà il proprio appoggio a Michele

L’inchiesta di Michele (Alberto Rossi) sul caporalato sembra essere arrivata ad una svolta importante ma, nonostante Filippo (Michelangelo Tommaso) dia il suo appoggio al giornalista, le ingerenze di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nelle questioni della radio e degli inserzionisti potrebbero rappresentare un serio ostacolo. Un confronto porterà Niko a capire che deve dedicare più attenzioni a suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone).

