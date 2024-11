Nuove anticipazioni di venerdì 29 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 novembre (puntata 6580): una triste scoperta per Guido

In casa di Rosa, spariscono dei soldi

Pasquale (Giandomenico Smilzo), che si sta nascondendo dalla polizia e anche da sua madre Luisa (Assia Serrato), sembra aver preso una decisione sconsiderata, coinvolgendo Manuel (Manuel D’Angelo) nel suo pericoloso intento. Pasquale, infatti, gli ha chiesto dei soldi per aiutarlo a scappare e a lasciare Napoli per sempre. Rosa (Daniela Ioia) e Damiano (Luigi Miele), nel frattempo, si interrogano straniti sulla misteriosa scomparsa di una somma di denaro dal mantenimento che Damiano le versa ogni mese.

Niko discute con Valeria

Guido (Germano Bellavia), leggendo un’intervista di Claudia (Giada Desideri) su un magazine online, si rende conto che quest’ultima non tenga in grande considerazione la loro relazione. Niko (Luca Turco), invece, dovrà fronteggiare le proteste di Valeria (Benedetta Valanzano) che non vede di buon occhio la sua imminente vacanza in Sicilia con la famiglia, senza di lei.

