Nuove anticipazioni di mercoledì 29 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 29 gennaio 2025 (puntata 6623): Damiano discute con Viola

Damiano sospeso dal servizio in strada

A seguito della diffusione in rete del video dell’arresto di Potito (Antonio Fortunato), uno dei due criminali che ha rapinato Viola (Ilenia Lazzarin), Damiano (Luigi Miele), che ha utilizzato metodi violenti per arrestarlo, viene sospeso cautelativamente dal servizio in strada. Damiano, non percependo il sostegno incondizionato di Viola, molto turbata dalla visione del video in questione, finisce per litigare con lei.

Manuela soffre per il rifiuto di Niko

Jimmy (Gennaro De Simone) e Renato (Marzio Honorato), con la mediazione di Giulia (Marina Tagliaferri), superano le recenti tensioni e fanno pace. Manuela (Gina Amarante), invece, soffre per il rifiuto di Niko (Luca Turco) nei suoi confronti. Niko, infatti, si è imposto di non assecondare i sentimenti che prova per lei. Dopo un proficuo chiarimento, anche Silvia (Luisa Amatucci) convince Mariella (Antonella Prisco) a lasciarsi andare con Mimmo (Massimo Peluso).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.