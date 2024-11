Nuove anticipazioni di giovedì 28 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 28 novembre (puntata 6579): Manuel decide di aiutare Pasquale

Manuel conosce il nascondiglio di Pasquale

Manuel (Manuel D’Angelo) è l’unico che conosce il posto dove si sta nascondendo Pasquale (Giandomenico Smilzo), accusato di aver aggredito e ferito gravemente Don Antoine (Hakim Gouem). Dopo aver tenuto con sé contro la sua volontà, Pasquale decide di lasciare libero Manuel a cui ha detto di non essere l’autore dell’aggressione. Manuel, però, decide di aiutare Pasquale e, per questo motivo, potrebbe mettersi nei guai.

Michele sempre più preoccupato per Rossella

Michele (Alberto Rossi) è sempre più preoccupato per il momento che sta attraversando la figlia e anche il rapporto di Rossella (Giorgia Gianetiempo) con Nunzio (Vladimir Randazzo) potrebbe aver subito una battuta di arresto ancora prima di iniziare davvero. Samuel (Samuele Cavallo) sta facendo di tutto per dimenticarsi di Micaela (Gina Amarante). Per potersi “disintossicare” da lei, Samuel fa una singolare richiesta a Manuela (Gina Amarante), mettendola in difficoltà.

