Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 27 AL 31 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 28 gennaio 2025 (puntata 6622): Manuela si riavvicina a Niko

Manuela e Niko vicini grazie a Jimmy

I voti del primo quadrimestre di Jimmy (Gennaro De Simone) offriranno l’occasione a Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) di interagire e di ritrovarsi inaspettatamente molto vicini. In questo periodo, Renato (Marzio Honorato) sta facendo di tutto per allontanare Valeria (Benedetta Valanzano) dalla vita del figlio, favorendo un riavvicinamento tra lui e Manuela, e anche Serena (Miriam Candurro), dopo aver parlato con Renato, ha invitato la sorella ad insistere con Niko se ci tiene davvero.

Viola si sfoga con sua madre

Il lavoro di Damiano (Luigi Miele), e il recente arresto da lui effettuato nei confronti dei due criminali che hanno aggredito Viola (Ilenia Lazzarin) con una pistola, ha turbato parecchio quest’ultima che si confiderà con la madre. Manuel (Manuel D’Angelo) e Antonio (Eduardo Scafora), invece, sembrano fin troppo suggestionati ed esaltati da ciò che è accaduto.

