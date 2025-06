Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 28 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 28 febbraio 2025 (puntata 6645): Enrica deve prendere una decisione importante

Manuel è geloso di Pino

Manuel (Manuel D’Angelo) comincia a mostrare qualche segno di gelosia nei confronti di Pino (Antimo Casertano), il postino di Palazzo Palladini con cui sua madre Rosa (Daniela Ioia) ha ormai iniziato una relazione. Rosa, nel frattempo, stanca di dover mettere sempre sé stessa in secondo piano, si deciderà una volta per tutte ad affrontare Damiano (Luigi Miele).

Enrica riuscirà a denunciare Fusco?

Per Enrica (Giulia Sanna), la specializzanda che è stata molestata da Fusco (Marco Mario De Notaris) con le stesse modalità con le quali il primario ha molestato Rossella (Giorgia Gianetiempo), è arrivato il momento di prendere un’importante decisione. Enrica, dopo essersi inizialmente tirata indietro, troverà il coraggio di denunciare Fusco e affiancarsi ad Rossella nella sua battaglia legale? A casa di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), invece, sembra non esserci davvero più pace.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.