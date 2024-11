Nuove anticipazioni di mercoledì 27 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 novembre (puntata 6578): Rossella vuole lasciare Napoli

Nunzio scopre che Rossella intende andare via

Rossella (Giorgia Gianetiempo), accettando il suggerimento di suo padre Michele (Alberto Rossi), intende andare via da Napoli per fare uno stage all’estero. Come reagirà Nunzio (Vladimir Randazzo) alla notizia? Nunzio, che si è riavvicinato con Rossella, non riesce però a lasciare Diana (Sara Zanier) per stare finalmente con lei e Michele ha consigliato alla figlia di lasciare Napoli sia per questo motivo che per la situazione che si è creata in ospedale con il primario.

Pasquale trattiene Manuel contro la sua volontà

Temendo che racconti tutto alla polizia, Pasquale (Giandomenico Smilzo), l’autore dell’aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem), tratterrà Manuel (Manuel D’Angelo) contro la sua volontà. Samuel (Samuele Cavallo) ha scoperto un rimedio efficace per non pensare più a Micaela (Gina Amarante). Quest’ultima, nel frattempo, sembra accusare il fatto di non avere apparentemente più ascendente sul suo ex fidanzato.

