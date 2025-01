Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 27 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 gennaio 2025 (puntata 6621): Viola turbata dal comportamento di Damiano

Damiano arresta i due criminali

Damiano (Luigi Miele) riesce ad individuare e arrestare i due criminali che hanno rapinato Viola (Ilenia Lazzarin). Un passante, però, riprende la scena con il cellulare e condivide il video dell’arresto in rete. Viola, dopo aver guardato il video, rimane molto turbata dai metodi troppo violenti utilizzati da Damiano per arrestare i due ragazzi.

Serena invita Manuela a provarci ancora con Niko

Giulia (Marina Tagliaferri) cerca di far riappacificare Renato (Marzio Honorato) e suo nipote Jimmy (Gennaro De Simone), dopo la loro recente discussione. Serena (Miriam Candurro), invece, dopo il discorso di Renato, tenta di convincere Manuela (Gina Amarante) a non darsi per vinta con Niko (Luca Turco) se lo ama ancora. Sollecitato da Nunzio (Vladimir Randazzo), Samuel (Samuele Cavallo) si decide finalmente a voltare pagina e dimenticare Micaela (Gina Amarante) e contatta una ragazza su un’app di incontri.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.