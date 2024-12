Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 27 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 dicembre 2024 (puntata 6600): Rossella vuole aiutare Enrica

Enrica è la nuova vittima del primario Fusco

Convinta che il primario Fusco (Marco Mario De Notaris) stia molestando Enrica (Giulia Sanna) con gli stessi modi che ha utilizzato con lei, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si chiede in che modo può aiutarla. Rossella ha già fatto un primo tentativo ma Enrica l’ha accusata di essere invidiosa perché Fusco le ha chiesto di lavorare allo stesso progetto al quale stava lavorando anche lei.

Rosa turbata dall’incontro con Viola

L’incontro con Viola (Ilena Lazzarin) ha turbato Rosa (Daniela Ioia) che, nonostante il corteggiamento serrato di Pino (Antimo Casertano), il postino di Palazzo Palladini, sembra realizzare quanto ancora non sia riuscita a voltare pagina con Damiano (Luigi Miele). Dopo il momento di passione che ha vissuto con Micaela (Gina Amarante), in Samuel (Samuele Cavallo) si riaccende la speranza di tornare con lei ma forse le cose potrebbero non stare così.

