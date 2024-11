Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 26 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 novembre (puntata 6577): Michele scopre qualcosa di importante sui Gagliotti

Damiano è alla ricerca di Pasquale

Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) seguono il recupero di Don Antoine (Hakim Gouem), non ferito gravemente, che però è sconfortato per quanto accaduto durante la festa organizzata dal Centro Ascolto. Damiano (Luigi Miele) continuerà a cercare Pasquale (Giandomenico Smilzo), che Giulia e Rosa hanno visto scappare dalla chiesa poco prima di trovare Don Antoine a terra, ma a trovarlo, inaspettatamente, sarà qualcun altro.

Costabile continua a ricattare Castrese

Deciso a fare chiarezza sulle attività dei Gagliotti e sulla loro ascesa veloce e sospetta, Michele (Alberto Rossi) potrebbe scoprire qualcosa di importante su quelli che sono diventati gli inserzionisti di punta della radio in cui lavora. Costabile (Antonio Fiore), messo sotto pressione da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), continua a ricattare Castrese (Peppe Romano) per indurlo a parlare col padre e convincerlo ad entrare in affari coi Gagliotti.

