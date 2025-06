Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 26 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 26 febbraio 2025 (puntata 6643): Gagliotti vuole fermare l’inchiesta di Michele

Guido scopre la verità su Mariella e Mimmo

Guido (Germano Bellavia) torna a Napoli, dopo aver accompagnato Claudia (Giada Desideri) nel suo tour teatrale. Al suo ritorno, Guido scopre che nella vita di Mariella (Antonella Prisco) e di Lollo (Vincenzo Lovriso) è ormai entrato un altro uomo ossia Mimmo (Vincenzo Peluso), l’uomo che Mariella ha cominciato stabilmente a frequentare.

Manuela è stressata

Gagliotti (Carlo Caracciolo), parlando con suo fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli), ha scoperto che, dietro il tentativo di fare delle riprese all’interno dell’azienda, c’è l’inchiesta di Michele Saviani (Alberto Rossi). Deciso a bloccare il giornalista, Gennaro chiederà aiuto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), il proprietario della radio dove Michele lavora. Assorbita dagli impegni di studio e di lavoro, Manuela (Gina Amarante), che ha già avuto un diverbio con Alberto (Maurizio Aiello), sta diventando intrattabile e rischia di non fare bene nulla.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.