Nuove anticipazioni di giovedì 26 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 dicembre 2024 (puntata 6598): Rosa riceve un invito a cena

Rosa potrebbe voltare pagina

Manuel (Manuel D’Angelo) passerà la giornata insieme a suo padre Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) e Antonio (Eduardo Scafora). Rosa, invece, dovrà decidere se accettare l’invito a uscire di Pino (Antimo Casertano), il postino che consegna la posta a Palazzo Palladini e che la corteggia dalla scorsa estate. Rosa, dopo tanto tempo, potrebbe accogliere nuovamente il corteggiamento di un uomo che non sia Damiano, che non ha mai dimenticato.

Nunzio dice la verità a Samuel

Nunzio (Vladimir Randazzo), che vuole ritagliarsi dei momenti di intimità con Rossella (Giorgia Gianetiempo), trova il coraggio di dire a Samuel (Samuele Cavallo) che la casa in affitto che sta cercando è per lui. Jimmy (Gennaro De Simone), invece, è un po’ confuso perché sia Mina (Manuela Finazzer) che Cristina (Camilla Cossu) mostrano interesse per lui. Per questo motivo, Jimmy chiederà consiglio a suo nonno Renato (Marzio Honorato).

