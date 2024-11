Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 25 novembre (puntata 6576): Damiano indaga sull’agguato a Don Antoine

Don Antoine viene soccorso da Giulia e Rosa

Damiano (Luigi Miele) indagherà per fare chiarezza sull’agguato subito da Don Antoine (Hakim Gouem) durante la festa organizzata nel quartiere: i soccorsi di Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) prima, e di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Luca (Luigi Di Fiore) poi, avranno scongiurato guai peggiori? Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), nel frattempo, segue con attenzione l’ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio.

Michele continua la sua inchiesta sui Gagliotti

Michele (Alberto Rossi), dopo aver fatto il punto con Filippo (Michelangelo Tommaso), continua con discrezione ma con tenacia la sua personale inchiesta sull’azienda dei Gagliotti e sulla loro rapida e sospetta ascesa. Mariella (Antonella Prisco), invece, riuscirà a dissuadere Espedito (Antonio Conte) dai suoi propositi bellicosi verso Guido (Germano Bellavia). Castrese (Peppe Romano), invece, verrà messo sempre più sotto pressione dal ricatto del fratello.

