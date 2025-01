Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 24 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 gennaio 2025 (puntata 6620): Renato vuole allontanare Valeria da Niko

Damiano continua a cercare i rapinatori di Viola

Viola (Ilenia Lazzarin), dopo l’aggressione che ha subito da due giovani malviventi armati, si sforza di riportare un po’ di normalità nella propria vita. Durante la sua ultima visita guidata come guida turistica, Viola, notando un motorino con a bordo due giovani somiglianti ai suoi rapinatori, ha avuto un momento di esitazione ma è stata aiutata da sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli). Damiano (Luigi Miele), nel frattempo, continua a dare la caccia ai due criminali.

Rosa scoprirà le sue insicurezze

Deciso a liberarsi di Valeria (Benedetta Valanzano) e convinto che Manuela (Gina Amarante) e Niko (Luca Turco) siano fatti per stare insieme, Renato (Marzio Honorato) cerca di stabilire una sorta di alleanza che lo aiuti a farli riavvicinare. Dopo la serata trascorsa insieme a Pino (Antimo Casertano), Rosa (Daniela Ioia) prenderà consapevolezza delle proprie insicurezze.

