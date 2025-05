Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 24 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 febbraio 2025 (puntata 6641): Vinicio affronta Gennaro dopo le rivelazioni di Alice

Vinicio vuole saperne di più sull’azienda di famiglia

Alice (Fabiola Balestriere), ascoltando di nascosto una telefonata di Michele (Alberto Rossi), ha scoperto che quest’ultimo sta conducendo un’inchiesta sul caporalato nell’azienda della famiglia Gagliotti. Alice, quindi, ha deciso di informare Vinicio (Gianluca Spagnoli). Quest’ultimo, che ha un rapporto conflittuale con Gennaro (Carlo Caracciolo), trova il coraggio di affrontare il fratello per vederci chiaro nelle attività di famiglia.

Luca entrerà ancora più in crisi

Giulia (Marina Tagliaferri) accompagna Luca (Luigi Di Fiore) ad una visita di controllo quando quest’ultimo, assistendo ad una scena di una donna malata di Alzheimer ad uno stadio avanzato, entrerà ancora più in crisi, dopo i segnali di peggioramento recenti. Sentendosi escluso da un pranzo di famiglia per inaugurare la nuova casa di Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), Renato (Marzio Honorato) insisterà per essere coinvolto.

