Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 24 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 dicembre 2024 (puntata 6597): Renato e Micaela contro Valeria

Un incontro inaspettato per Diego e Ida

Nel giorno della Vigilia di Natale, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sembra troppo coinvolto dal clima natalizio e continua a essere proiettato sul lavoro, cercando anche in parte di recuperare il rapporto lavorativo con Michele (Alberto Rossi). Ida (Marta Anna Borucinska) ha ricevuto la notizia che suo figlio può trascorrere le festività natalizie con lei. Per lei e Diego (Francesco Vitiello), quindi, è una giornata molto importante ma la loro felicità potrebbe essere compromessa da un incontro inaspettato.

Manuela rispetta la promessa fatta con Niko

Sia Renato (Marzio Honorato) che Micaela (Gina Amarante), per motivi diversi, sembrano decisi a contrastare l’avanzata di Valeria (Benedetta Valanzano). Manuela (Gina Amarante), dopo la discussione con Valeria, invece, cercherà di tenere fede alla promessa che ha fatto a Niko (Luca Turco). Toccato dalla sofferenza di Alberto (Maurizio Aiello), Guido (Germano Bellavia) si renderà conto di quanto lui, al confronto, sia fortunato.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.