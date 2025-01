Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 23 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 gennaio 2025 (puntata 6619): Rosa recupera il suo appuntamento con Pino

Problemi di salute per Rossella

Lo stress emotivo di Rossella (Giorgia Gianetiempo), causato dalla situazione che si è creata in ospedale, comincia a dare segnali preoccupanti anche sul suo fisico, tanto da destare la preoccupazione delle persone che le stanno intorno. Damiano (Luigi Miele), invece, appare sempre più deciso a rintracciare gli aggressori che hanno rapinato Viola (Ilenia Lazzarin), minacciandola con una pistola.

I consigli di Bice a Mariella

Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) riescono finalmente a recuperare il loro appuntamento saltato. Dopo aver salvato Viola dai suoi aggressori, infatti, Rosa l’ha ospitata a causa sua fino all’arrivo di Damiano. Approfittando dell’imminente partenza di Guido (Germano Bellavia) con Claudia (Giada Desideri), Bice (Lara Sansone) prova a elargire i suoi “preziosi” consigli a Mariella (Antonella Prisco). Anche lei, infatti, cerca di convincerla a dare una chance a Mimmo (Massimo Peluso).

