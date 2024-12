Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 23 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 23 dicembre 2024 (puntata 6596): Ida riceve notizie inattese su suo figlio

Lo scontro tra Manuela e Valeria

Una volta informato del duro confronto fra Valeria (Benedetta Valanzano) e Manuela (Gina Amarante) hanno avuto all’interno del Vulcano, con Valeria che ha accusato Manuela di usare il nipote per avvicinarsi a Niko (Luca Turco), quest’ultimo si farà una sua precisa opinione a riguardo e, alla fine, scontenterà una delle due ragazze. Con l’approssimarsi del Natale, arriveranno delle importanti quanto inattese notizie sul figlio di Ida (Marta Anna Borucinska) che avranno delle forti ripercussioni sullo stato d’animo della ragazza e non solo.

Mariella non sa cosa fare a Capodanno

Le ultime novità riguardo il figlio naturale di Ida, infatti, avranno delle ripercussioni anche sullo stato d’animo di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che, durante il processo, ha fatto di tutto per riavere il bambino che credeva fosse suo figlio. Mariella (Antonella Prisco), invece, dovrà decidere cosa fare a Capodanno, se assecondare le richieste di Bice (Lara Sansone) o quelle di Guido (Germano Bellavia) o quelle di Salvatore (Cosimo Alberti), che la invita a non dare ascolto a nessuno dei due.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.