Nuove anticipazioni di venerdì 22 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 novembre (puntata 6575): la festa di quartiere si trasformerà in tragedia

Nunzio non riesce a lasciare Diana

La festa di quartiere organizzata da Giulia (Marina Tagliaferri), con l’aiuto di Rosa (Daniela Ioia) e di Don Antoine (Hakim Gouem), si rivela un insperato successo, ma la tragedia è dietro l’angolo. Nunzio (Vladimir Randazzo), invece, non sa come uscire dal suo rapporto con Diana (Sara Zanier). Nunzio, infatti, vorrebbe stare insieme a Rossella (Giorgia Gianetiempo) ma la delicata situazione di Diana, sia dal punto di vita personale che lavorativo, gli impedisce di lasciarla.

Rossella ragionerà sul consiglio di Michele

Il suggerimento di Michele (Alberto Rossi) a Rossella, di fare un’esperienza di studi all’estero per staccare dalla situazione pesante che sta vivendo, farà riflettere seriamente la ragazza. Renato (Marzio Honorato), invece, vorrebbe già organizzare le vacanze di Natale di tutta la famiglia in Sicilia, cercando di convincere Niko (Luca Turco), che avrà modo di spiazzarlo, anche grazie a Manuela (Gina Amarante).

