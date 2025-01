Nuove anticipazioni di mercoledì 22 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 gennaio 2025 (puntata 6618): Rossella vittima di pettegolezzi

Michele e Silvia preoccupati per Rossella

La situazione di Rossella (Giorgia Gianetiempo) in ospedale sta diventando sempre più difficile da sopportare per lei a causa dei pettegolezzi che stanno circolando in ospedale. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sono sempre più preoccupati per la loro figlia e la tensione finirà con il travolgere la ragazza. Rosa (Daniela Ioia), invece, grazie a Raffaele (Patrizio Rispo), scoprirà qualcosa in più su Pino (Antimo Casertano), l’uomo con cui ha iniziato una storia.

Damiano vuole trovare chi ha rapinato Viola

Damiano (Luigi Miele) sembra determinato a trovare i due malviventi che hanno rapinato Viola (Ilenia Lazzarin). Quest’ultima, invece, riuscirà a fronteggiare le proprie paure grazie all’aiuto di sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli). Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, cercano di arginare le possibili conseguenze che l’incidente allo yacht di Burnett potrebbe avere sui cantieri.

