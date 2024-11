Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 21 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 21 novembre (puntata 6574): Michele farà una proposta a Rossella

Michele è preoccupato per Rossella

Preoccupato per il difficile momento professionale e personale che sta attraversando Rossella (Giorgia Gianetiempo), che sta subendo mobbing dal primario Fusco (Marco Mario De Notaris), Michele (Alberto Rossi), che vorrebbe che sua figlia procedesse con una denuncia per molestie, le farà una proposta spiazzante.

Rosa e Giulia organizzano la festa nel quartiere

Rosa (Daniela Ioia) e Giulia (Marina Tagliaferri) si apprestano, insieme a Don Antoine (Hakim Gouem), ad organizzare la festa con la gente del quartiere, che ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e contrastare il razzismo. Eugenio (Paolo Romano), dopo il difficile confronto con Lucia (Francesca Colapietro) in cui le ha rivelato di essere ancora innamorato di Viola (Ilenia Lazzarin), dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue parole. Eugenio aveva già detto alla sua ex moglie che i propri sentimenti nei suoi confronti erano ancora vivi.

