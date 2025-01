Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 21 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 24 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 21 gennaio 2025 (puntata 6617): gli affari di Roberto e Marina a rischio

Roberto prova a chiarirsi con Gagliotti

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) prova a ricomporre i rapporti con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) dopo avergli negato la possibilità di entrare nel circolo esclusivo di cui fa parte. Vinicio (Gianluca Spagnoli), in compagnia di Alice (Fabiola Balestriere), invece, rimarrà spiazzato dall’atteggiamento scorbutico di Castrese (Peppe Romano), ancora risentito per aver costretto il padre a vendere il marchio di famiglia ai Gagliotti.

Viola si ritrova in una situazione rischiosa

Ferri e Marina (Nina Soldano) riceveranno una notizia che li turberà e che potrebbe rappresentare anche un potenziale problema per i loro affari ossia quella di un grave incidente ai Caraibi. Tra Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano), invece, le cose sembrano andare per il verso giusto. Viola (Ilenia Lazzarin), nel frattempo, si ritroverà inaspettatamente ad affrontare una pericolosa situazione che potrebbe mettere a rischio la sua incolumità.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.