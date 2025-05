Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 21 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 21 febbraio 2025 (puntata 6640): Alice ha scoperto l’inchiesta di Michele

Alice potrebbe dire la verità a Vinicio

Alice (Fabiola Balestriere) ha scoperto che Michele (Alberto Rossi) sta conducendo di nascosto un’inchiesta sull’azienda della famiglia Gagliotti. Molto turbata dalla conversazione telefonica carpita al giornalista da cui è affiancata nel suo stage a Radio Golfo 99, Alice chiede a Vinicio (Gianluca Spagnoli) di accompagnarla a visitare l’azienda agricola di famiglia. Considerato che tra Alice e Vinicio è nata ormai una storia d’amore, la ragazza potrebbe confidargli quello che ha scoperto.

Il rapporto tra Rosa e Pino diventa sempre più serio

Interrogata dal professore di inglese della scuola serale, con cui ha un pessimo rapporto a causa di alcune interrogazioni non andate bene, Rosa (Daniela Ioia) riesce finalmente a prendersi la sua rivalsa. Nel frattempo, il rapporto con Pino (Antimo Casertano) sta diventando sempre più serio. Manuel (Manuel D’Angelo), però, sta cominciando a fare domande alla madre.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.