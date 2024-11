Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 20 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 22 NOVEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 20 novembre (puntata 6573): Castrese deve fronteggiare il ricatto di Costabile

Michele vuole fare luce sui Gagliotti

La pianificazione per le imminenti feste di Natale amplifica le difficoltà di gestione delle famiglie allargate di Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) e spinge Eugenio (Paolo Romano) a fare chiarezza con Lucia (Francesca Colapietro) sui propri sentimenti. Eugenio, infatti, si è reso conto di essere ancora innamorato di Viola. Michele (Alberto Rossi), nel frattempo, è sempre più deciso a fare luce sui lati oscuri dei Gagliotti, che sono diventati i maggiori inserzionisti di Radio Golfo 99.

Guido deve coniugare i suoi numerosi impegni

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) devono gestire le intemperanze di Alice (Fabiola Balestriere). Castrese (Peppe Romano), invece, deve fronteggiare il ricatto di Costabile (Antonio Fiore), messo sempre più sotto pressione da Gagliotti (Carlo Caracciolo). Guido (Germano Bellavia) si arrovella per coniugare gli impegni con il figlio e con Claudia (Giada Desideri) ma quest’ultima si rivelerà egoista.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.