Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole puntata del 20 gennaio 2025: Viola si trova in una situazione pericolosa

Nuove anticipazioni di lunedì 20 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 gennaio 2025 (puntata 6616): Viola si trova in una situazione pericolosa

Un nuovo amore per Rosa

Rosa (Daniela Ioia), grazie a Pino (Antimo Casertano), sembra proiettata finalmente verso la prospettiva di un nuovo amore che la motiva anche a rimettersi a studiare con impegno e a fare pace con suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Viola (Ilenia Lazzarin), di ritorno da una visita guidata, nel frattempo, si trova in una situazione estremamente pericolosa che potrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità.

Luca torna a Napoli

Dopo la magra figura rimediata con Serena (Miriam Candurro), che l’ha trovato nudo a casa sua di ritorno dalla vacanza, Samuel (Samuele Cavallo) si sfoga con Nunzio (Vladimir Randazzo) che lo esorta a voltare definitivamente pagina e a dimenticare una volta per tutte Micaela (Gina Amarante). Luca (Luigi Di Fiore), nel frattempo, torna a Napoli, dopo essere stato a Milano per il programma di sperimentazione per curare il Morbo di Alzheimer.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.