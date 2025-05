Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 20 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Ferri e Gagliotti preoccupati per le loro aziende

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più sotto pressione per il danno di immagine che stanno subendo i Cantieri a causa dell’incidente di un loro yacht alle Bahamas a causa del quale un loro cliente ha perso la vita. Ad essere preoccupato per la sua azienda, però, è anche Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) che, dopo aver fermato l’operaio che voleva fare delle riprese di nascosto, vuole ora scoprire chi stia indagando su di lui.

Alice farà una scoperta sconvolgente

Mentre Michele (Alberto Rossi) sta procedendo con la sua inchiesta sul caporalato, Alice (Fabiola Balestriere) sta per fare una scoperta sconvolgente. Niko (Luca Turco), invece, si prepara a comunicare a Jimmy (Gennaro De Simone) la sua decisione di restare a Palazzo Palladini. Mariella (Antonella Prisco), nel frattempo, è sempre più coinvolta da Mimmo (Massimo Peluso).

