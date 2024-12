Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 20 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 dicembre 2024 (puntata 6595): il confronto tra Rosa e Don Antoine

La rivalità tra Valeria e Manuela degenera

Niko (Luca Turco) è riuscito a portare Valeria (Benedetta Valanzano) alla recita natalizia di suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) e, proprio in quest’occasione, la rivalità tra Valeria e Manuela (Gina Amarante) potrebbe pericolosamente degenerare. Dopo la loro inaspettata e pericolosa vicinanza, arriva il momento del confronto tra Rosa (Daniela Ioia) e Don Antoine (Hakim Gouem), con lei che, anche tramite l’aiuto di Marika (Laura Pagliara), a cui ha raccontato quello che è successo, maturerà una nuova consapevolezza.

Guido trova una soluzione per Capodanno

Guido (Germano Bellavia) ha trovato una soluzione per passare il Capodanno sia con Claudia (Giada Desideri) che con suo figlio Lollo (Vincenzo Lovriso), che festeggia il compleanno proprio nel giorno di San Silvestro, ma ora deve parlarne con Mariella (Antonella Prisco), invitata a sua volta alla festa di Capodanno di Bice (Lara Sansone).

