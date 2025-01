Nuove anticipazioni di giovedì 2 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 3 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 2 gennaio 2025 (puntata 6604): riavvicinamento per Viola e Eugenio

Mariella vuole far riavvicinare Castrese e Sasà

Dopo il movimentato Capodanno trascorso a casa di Bice (Lara Sansone), Mariella (Antonella Prisco) cerca di far riavvicinare Castrese (Peppe Romano) e Sasà (Cosimo Alberti) ma il suo tentativo non sembra avere buon esito. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, prova a rabbonire Marina (Nina Soldano) per continuare a dirigere la radio come meglio crede. Marina, infatti, è in forte disaccordo con le ultime decisioni prese da Roberto riguardanti Michele (Alberto Rossi) e l’informazione nella radio.

Marika spinge Pino a non rinunciare a Rosa

Antonio (Eduardo Scafora) crea l’occasione per favorire un riavvicinamento tra i suoi genitori, Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Marika (Laura Pagliara), invece, cerca di motivare Pino (Antimo Casertano) a non rinunciare a Rosa (Daniela Ioia), nonostante quest’ultima non sia ancora riuscita a voltare pagina e a dimenticare Damiano (Luigi Miele).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.