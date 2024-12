Nuove anticipazioni di lunedì 2 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 2 dicembre 2024 (puntata 6581): Rosa è convinta dell’innocenza di Pasquale

Pasquale viene affidato ai servizi sociali

Rosa (Daniela Ioia) si convince sempre di più dell’innocenza di Pasquale (Giandomenico Smilzo), il figlio di Luisa (Assia Serrato). Il ragazzino, accusato dell’aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem), dopo essere stato aiutato da Manuel (Manuel D’Angelo), che ha addirittura rubato dei soldi in casa per favorire la sua fuga da Napoli, viene affidato da Damiano (Luigi Miele) ai servizi sociali.

Niko in rotta di collisione di Valeria

L’organizzazione delle feste natalizie porta Niko (Luca Turco) in rotta di collisione con Valeria (Benedetta Valanzano) per la decisione di Renato (Marzio Honorato) di trascorrere tutti insieme in Sicilia le vacanze di Natale. Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), nel frattempo, hanno trovato una possibile sistemazione per vivere insieme al figlio di lei. La casa scelta dalla coppia, però, non sempre incontrare l’approvazione di Raffaele (Patrizio Rispo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.