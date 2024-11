Nuove anticipazioni di martedì 19 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 novembre (puntata 6572): Michele ha dei dubbi sull’attività di Gagliotti

Costabile messo con le spalle al muro da Gagliotti

Mariella (Antonella Prisco) realizza cosa ci sia dietro la paura di Castrese (Peppe Romano) di dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Costabile (Antonio Fiore), invece, messo con le spalle al muro da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), sembra disposto a tutto pur di uscire da quella difficile situazione.

Alberto è disperato all’idea di perdere il figlio

Michele (Alberto Rossi) sembra intuire che l’attività della famiglia Gagliotti non sia del tutto trasparente. Marina (Nina Soldano), nel frattempo, non nasconde la propria preoccupazione per il flirt tra sua nipote Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli), il giovane fratello di Gagliotti. Clara (Imma Pirone), invece, si prepara ad andare via da Napoli ed Alberto (Maurizio Aiello) è sempre più disperato all’idea di perdere Federico (Damiano Zangaro). Guido (Germano Bellavia), invece, sembra essersi infilato in un bel pasticcio.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.