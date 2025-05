Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 19 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 febbraio 2025 (puntata 6638): Niko deve prendere una decisione

Alberto interviene in aiuto di Luca

Giulia (Marina Tagliaferri), tornata a casa, non trova Luca (Luigi Di Fiore) e crescono le sue preoccupazioni perché ha tentato di contattarlo al telefono senza riuscirci. Luca, che in preda alla disperazione a causa del progredire della sua malattia ha comprato una bottiglia di liquore, rischiando di ricadere nella dipendenza dall’alcol, farà un provvidenziale incontro con Alberto (Maurizio Aiello) che potrebbe distoglierlo dai suoi propositi autodistruttivi.

Mariella dà una nuova possibilità a Mimmo

Niko (Luca Turco), che dopo lo scontro con Micaela (Gina Amarante) ha ammesso a sua madre di non essere realmente innamorato di Valeria (Benedetta Valanzano), deve decidere se cedere all’ultimatum di quest’ultima, che vorrebbe iniziare una convivenza con lui, o pensare al bene di Jimmy (Gennaro De Simone) e restare a Palazzo Palladini. Spronata da Sasà (Cosimo Alberti), Mariella (Antonella Prisco), invece, potrebbe dare una nuova possibilità a Mimmo (Massimo Peluso).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.