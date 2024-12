Nuove anticipazioni di giovedì 19 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 19 dicembre 2024 (puntata 6594): cresce la complicità tra Niko e Manuela

Rosa è in crisi

Dopo il momento di vicinanza vissuto con Don Antoine (Hakim Gouem), Rosa (Daniela Ioia) va in crisi e non sa più come affrontare la situazione che si è creata. Arriva il giorno della recita natalizia di Jimmy (Gennaro De Simone). Il figlio di Niko (Luca Turco) ha preparato la sua parte per lo spettacolo Natale a Casa Cupiello insieme a Manuela (Gina Amarante) e allo stesso Niko.

Guido non sa come dividersi tra Claudia e suo figlio

La complicità tra Niko e la sua ex fidanzata, quindi, continua a crescere e, per questo motivo, Valeria (Benedetta Valanzano), che ha già discusso con Niko a causa delle vacanze di Natale, non sembra essere disposta a farsi da parte. Guido (Germano Bellavia), invece, è in difficoltà perché non sa come dividersi il giorno di Capodanno tra Claudia (Giada Desideri) e Lollo (Vincenzo Lovriso).

