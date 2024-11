Nuove anticipazioni di lunedì 18 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 novembre (puntata 6571): Gagliotti si rivela un criminale senza scrupoli

Costabile è nel mirino di Gagliotti

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) impone a Filippo (Michelangelo Tommaso) di liberare spazi pubblicitari in radio per poter inserire gli spot dell’impresa Gagliotti. Costabile (Antonio Fiore), che deve restituire i soldi a Manuela (Gina Amarante), è sempre più nel mirino di Gennaro (Carlo Caracciolo) che si rivela un criminale senza scrupoli.

Alberto chiede aiuto a Luca

Il fratello di Gagliotti, Vinicio (Gianluca Spagnoli), inizia ad uscire con Alice (Fabiola Balestriere) che, emozionata, confida a sua nonna Marina (Nina Soldano) che, per la prima volta dopo la sbandata per Nunzio (Vladimir Randazzo), prova interesse per un ragazzo. Alberto (Maurizio Aiello) ha appreso la decisione di Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) che è quella di tornare più a vivere a Napoli con suo figlio Federico (Damiano Zangaro). Alberto, per questo motivo, si rivolge a Luca (Luigi Di Fiore) per chiedergli un aiuto.

