Nuove anticipazioni di martedì 18 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 febbraio 2025 (puntata 6637): Luca è scosso dal peggiorare della sua malattia

Niko ammetterà quello che prova veramente

Scosso dal peggiorare della malattia, Luca (Luigi Di Fiore) sembrerà smarrito al punto da fare una scelta che lo riporterebbe al momento più nero della sua vita, al periodo in cui era dipendente dall’alcol. Dopo lo scontro con Micaela (Gina Amarante), che l’ha accusato di far soffrire le persone che ha intorno, come Manuela (Gina Amarante) e Jimmy (Gennaro De Simone), Niko (Luca Turco) cercherà ancora di mascherare il suo reale stato d’animo ma la vicinanza di Giulia (Marina Tagliaferri) lo porterà finalmente ad ammettere quello che prova.

Damiano vuole cambiare la sua vita lavorativa

Damiano (Luigi Miele) verrà vessato dal suo superiore ma quando manifesterà a Viola (Ilenia Lazzarin) l’intenzione di apportare un cambiamento radicale alla sua vita lavorativa, sarà proprio lei a farlo desistere, nonostante lo vorrebbe lontano dai pericoli del suo mestiere.

