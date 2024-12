Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 18 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 18 dicembre 2024 (puntata 6593): il legame tra Rosa e Don Antoine si fa sempre più profondo

Rosa inizia a frequentare la scuola serale

Rosa (Daniela Ioia), vincendo le proprie paure, proverà finalmente a frequentare la scuola serale, per prendere il diploma, dopo aver fatto un primo tentativo e averci rinunciato all’ultimo. Nel frattempo, il legame di amicizia che si è instaurato tra lei e Don Antoine (Hakim Gouem) si sta trasformando in qualcosa di più profondo.

Costabile estingue i suoi debiti con Gennaro

Cedendo al ricatto di Gennaro (Carlo Caracciolo), Costabile (Antonio Fiore), che ha praticamente costretto suo padre Espedito (Antonio Conte) a mettersi in affari con i Gagliotti, è riuscito ad estinguere i propri debiti. Michele (Alberto Rossi), nel frattempo, sempre più osteggiato da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che gli ha intimato di non proseguire la sua inchiesta sul caporalato, prenderà un’importante decisione per quanto riguarda il suo futuro a Radio Golfo 99.

