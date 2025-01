Nuove anticipazioni di venerdì 17 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 gennaio 2025 (puntata 6615): Claudia torna a Napoli con una novità

Uno spiraglio di luce per Rosa

Per Rosa (Daniela Ioia), che sembrava essere precipitata in un vortice di negatività, dopo il saluto a Don Antoine (Hakim Gouem) che ha deciso di lasciare Napoli, arriva finalmente uno spiraglio di luce. Claudia (Giada Desideri), invece, è tornata a Napoli con una novità. Al Vulcano, durante un aperitivo con Claudia, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), Guido (Germano Bellavia) scopre che Mariella (Antonella Prisco) ha un appuntamento romantico con Mimmo (Massimo Peluso).

Samuel si iscrive ad una app per incontri

Samuel (Samuele Cavallo), nel tentativo di non cedere più alle tentazioni di Micaela (Gina Amarante), accetta il consiglio di Manuela (Gina Amarante) e decide finalmente di iscriversi ad una app di dating per conoscere altre ragazze. Micaela, però, non starà a guardare e causerà al suo ex fidanzato uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita.

