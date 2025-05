Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 17 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 17 febbraio 2025 (puntata 6636): Niko convince Jimmy a trasferirsi da Valeria

Micaela affronta Niko

Niko (Luca Turco) riesce a far leva su Jimmy (Gennaro De Simone) e convincerlo a trasferirsi con lui a casa di Valeria (Benedetta Valanzano). Quando Micaela (Gina Amarante), contraria fin dall’inizio al trasferimento del figlio, lo viene a sapere, decide di affrontare Niko, sbattendogli in faccia tutto quello che pensa di lui.

Rossella ritrova un po’ di serenità

Nonostante la forte preoccupazione per lui, Giulia (Marina Tagliaferri) cerca di non far sentire a Luca (Luigi Di Fiore) il peso della sua malattia. Proprio quando De Santis sembra aver ritrovato un po’ di serenità dopo la disavventura vissuta con Manuel (Manuel D’Angelo), un nuovo momento di sbandamento rischia di compromettere il suo equilibrio. Dopo aver deciso di denunciare Fusco (Marco Mario De Notaris), forte della speranza di avere presto giustizia, Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra ritrovare finalmente un po’ di serenità.

