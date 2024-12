Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 17 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 20 DICEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 17 dicembre 2024 (puntata 6592): Rossella continua a subire le ingerenze del primario

Roberto solleva Michele dai suoi incarichi

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha dato un’altra possibilità a Michele (Alberto Rossi), chiedendogli nuovamente di interrompere la sua inchiesta giornalistica contro la famiglia Gagliotti. Davanti ad un nuovo no di Michele, Roberto decide di sollevarlo dai suoi incarichi, facendo di tutto per rendere la sua vita lavorativa nella radio sempre più difficile. Nel frattempo, tra Micaela (Gina Amarante) e Alice (Fabiola Balestriere) sembra che possa nascere un’amicizia.

Espedito prende una decisione dolorosa

Espedito (Antonio Conte) è costretto a prendere una decisione dolorosa. Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo aver visto Fusco (Marco Mario De Notaris) insidiare una nuova specializzanda con gli stessi metodi che ha usato con lei, continua a subire le ingerenze del primario senza trovare un modo per contrastarlo in maniera efficace. Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, elabora un piano per liberarsi del suo invadente coinquilino.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.