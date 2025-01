Nuove anticipazioni di giovedì 16 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 16 gennaio 2025 (puntata 6614): Guido scopre che Mariella esce con un altro uomo

Mariella ha voltato pagina grazie a Mimmo

Nonostante la relazione a distanza con Claudia (Giada Desideri) stia procedendo nel migliore dei modi, Guido (Germano Bellavia) sta per scoprire che anche Mariella (Antonella Prisco) ha voltato pagina, grazie a Mimmo (Massimo Peluso), l’uomo che ha conosciuto a casa di Bice (Lara Sansone) durante la notte di Capodanno. Come reagirà Guido dinanzi a questa novità?

Rossella si chiude sempre di più in sé stessa

Rossella(Giorgia Gianetiempo) sta attraversando un momento molto difficile. Rossella, sempre più sotto stress per le pressioni psicologiche del primario Fusco (Marco Mario De Notaris) con cui anche Nunzio (Vladimir Randazzo) ha avuto uno scontro in ospedale, comincia a chiudersi sempre di più in sé stessa. Don Antoine (Hakim Gouem), nel frattempo, si prepara a lasciare Napoli e per Rosa (Daniela Ioia) non sarà un momento facile.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.