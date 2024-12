Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 16 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 16 dicembre 2024 (puntata 6591): Roberto vuole dare una lezione a Michele

Fusco punta una nuova vittima dopo Rossella

Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo essersi ritrovata con Nunzio (Vladimir Randazzo), ha deciso di restare a Napoli, rinunciando a continuare la specializzazione all’estero. Malgrado l’atteggiamento arrogante e oppositivo del primario Fusco (Marco Mario De Notaris), Rossella si dà forza per continuare a lavorare serenamente in ospedale. Nel frattempo, però, sembra che Fusco abbia puntato un’altra vittima e la cosa non sfugge a Rossella.

Michele vuole continuare la sua inchiesta

Nonostante la pressione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Michele (Alberto Rossi) si ostina a fare il suo lavoro con professionalità e passione, guadagnandosi anche la stima di Alice (Fabiola Balestriere), che sta affrontando un periodo di stage a Radio Golfo 99. Ferri, però, sta meditando di dare una lezione al giornalista proprio per aver deciso di continuare la sua inchiesta contro la famiglia Gagliotti riguardante il caporalato.

