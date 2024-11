Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 15 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 15 novembre (puntata 6570): Costabile deve restituire i soldi a Manuela

Costabile si è messo contro brutta gente

Costabile (Antonio Fiore) deve restituire con urgenza i soldi che ha indebitamente sottratto a Manuela (Gina Amarante) dal finanziamento pubblico che era destinato alla costruzione del suo parco archeologico. Schiacciato dai debiti, Costabile sembra essersi messo davvero contro brutta gente. Nel frattempo, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha creato con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), il nuovo inserzionista di Radio Golfo 99, un’ottima collaborazione.

Cresce la sintonia tra Alice e Vinicio

La sintonia tra Alice (Fabiola Balestriere), nuova stagista della radio, e Vinicio (Gianluca Spagnoli), fratello di Gagliotti, sta crescendo sempre di più: i due scopriranno di avere molte cose in comune. Federico (Damiano Zangaro) è tornato a Napoli e Alberto è molto felice per il fatto di rivedere suo figlio dopo molto tempo. La sua felicità, però, durerà davvero poco perché Alberto (Maurizio Aiello) sta per ricevere una brutta sorpresa.

