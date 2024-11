Nuove anticipazioni di giovedì 14 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 novembre (puntata 6569): Alberto sente la mancanza di Federico

Alberto riceverà un consiglio da Luca

Alberto (Maurizio Aiello) continua a sentire la mancanza di Federico (Damiano Zangaro), che non vede dal giorno in cui ha sventato l’agguato a Eduardo (Fiorenzo Madonna) che lui stesso aveva organizzato con la partecipazione del boss Torrente (Loris De Luna), che è stato arrestato. Alberto riceverà solidarietà da Luca (Luigi Di Fiore) che gli darà anche un prezioso consiglio.

Guido vuole nascondere la verità a Claudia

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, è alle prese con una nuova seduta di psicoterapia, come gli ha chiesto Marina (Nina Soldano) come condizione per salvare il loro matrimonio. Guido (Germano Bellavia), nel frattempo, ha ricevuto la visita inattesa di Claudia (Giada Desideri) a Napoli. Guido cercherà di non farle capire che, per motivi economici, ha dovuto accettare la proposta di Cotugno (Walter Melchionda) di trasferirsi a casa sua. Non tutto, però, andrà come previsto.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.