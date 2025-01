Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 14 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 gennaio 2025 (puntata 6612): Nunzio peggiora la situazione di Rossella

Rossella riceve i complimenti di Riccardo

Dopo aver segnalato il comportamento scorretto di Fusco (Marco Mario De Notaris) al direttore sanitario, Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà sempre più isolata, anche perché Enrica (Giulia Sanna), dopo l’intervento del primario, non ha confermato le sue accuse. Rossella riceve i complimenti di Riccardo (Mauro Racanati) ma neanche questi serviranno a tirarla su di morale. Anche Nunzio (Vladimir Randazzo), nell’intento di difenderla, peggiorerà ulteriormente la sua situazione.

Michele è preoccupato per Alice

Valeria (Benedetta Valanzano) sembra guadagnare sempre più terreno con Niko (Luca Turco). Renato (Marzio Honorato), invece, continua a covare risentimento, mettendo in difficoltà anche Giulia (Marina Tagliaferri) che, a sua volta, cercherà il sostegno di Raffaele (Patrizio Rispo). Alice (Fabiola Balestriere), invece, sembra legarsi sempre più a Vinicio (Gianluca Spagnoli) e Michele (Alberto Rossi), scoperto che il ragazzo è un Gagliotti, comincerà a preoccuparsi per lei.

