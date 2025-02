Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 febbraio 2025 (puntata 6635): Rossella riprende in mano la sua vita

Un incontro importante per Rossella

Rossella (Giorgia Gianetiempo) è arrivata alla consapevolezza di avere dei disturbi alimentari e ha deciso di affidarsi alle cure di una specialista. Un incontro importante, inoltre, la spingerà a riflettere sulla sua situazione lavorativa, che le ha causato molto stress, e a riprendere in mano la sua vita, dandole la forza di reagire ai soprusi e al comportamento molesto del primario Fusco (Marco Mario De Notaris).

Rosa si lascia andare con Pino

Rosa (Daniela Ioia) per la prima volta, dopo la storia con Damiano (Luigi Miele), si lascia andare all’ebbrezza dell’amore con Pino (Antimo Casertano), confrontandosi inevitabilmente con i suoi dubbi e le sue insicurezze. Samuel (Samuele Cavallo), invece, di cattivo umore dopo aver saputo che Micaela (Gina Amarante) e Fausto (Fausto Acernese) sono stati insieme, realizza che Micaela, riguardo quella notte, gli ha detto una bugia.

