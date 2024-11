Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 13 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 novembre (puntata 6568): Nunzio non riesce a lasciare Diana

Il primario mette sotto pressione Rossella

Giulia (Marina Tagliaferri) appare sconfortata e avvilita per il clima che si respira nel quartiere intorno alle attività promosse dal Centro Ascolto. Rosa (Daniela Ioia), invece, si appresta trepidante ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. Il primario Fusco (Marco Mario De Notaris), nel frattempo, continua a mettere sotto pressione Rossella (Giorgia Gianetiempo) e ad abusare del suo potere, relegandola ad una posizione sempre più marginale.

Guido riceve una visita imprevista

Nunzio (Vladimir Randazzo), che si è finalmente reso conto di essere innamorato di Rossella e di voler stare con lei, realizza, però, anche quanto sia difficile lasciare Diana (Sara Zanier) in questo momento di fragilità, sia dal punto di vista della salute che lavorativo. Una visita imprevista di Claudia (Giada Desideri) a Napoli, nel frattempo, potrebbe mettere Guido (Germano Bellavia) in seria difficoltà.

