Nuove anticipazioni di lunedì 13 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 gennaio 2025 (puntata 6611): Niko riceve una proposta da Valeria

Una nuova confidente per Renato

Renato (Marzio Honorato), dopo lo sfogo di Jimmy (Gennaro De Simone) nei suoi confronti, è risentito sia nei riguardi di suo nipote che di Niko (Luca Turco), dopo aver saputo che anche quest’ultimo lo trova troppo invadente. Renato, però, riuscirà a sfogarsi con una simpatica confidente. Valeria (Benedetta Valanzano), nel frattempo, sta per fare un’inaspettata proposta a Niko.

Gagliotti non può diventare socio del circolo

Durante la cena a casa di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) ha chiesto a Ferri di aiutarlo a diventare un nuovo socio del circolo. Dopo aver preso tempo, Ferri decide di optare per la schiettezza, dicendo a Gagliotti che il suo desiderio non può essere esaudito: come reagirà l’imprenditore? Cerruti (Cosimo Alberti), nel frattempo, cerca di convincere Mariella (Antonella Prisco) a cambiare definitivamente il suo atteggiamento nei riguardi di Guido (Germano Bellavia).

