Anticipazioni Un posto al sole del 13 febbraio 2025 (puntata 6634): Rosa delusa da Damiano

Damiano ha consigliato a Rosa di lasciare la scuola

Delusa dal comportamento di Damiano (Luigi Miele) e alle prese con le difficoltà della scuola serale, Rosa (Daniela Ioia) non sta vivendo un momento facile. Rosa, dopo l’ennesimo brutto voto preso a scuola, si aspettava un po’ di comprensione da parte di Damiano che, però, le ha addirittura consigliato di lasciare gli studi, se non riesce a conciliare tutti i suoi impegni. Pino (Antimo Casertano) proverà a tirare Rosa su di morale.

Micaela vuole che Jimmy rimanga a Palazzo Palladini

Micaela (Gina Amarante) si mette di traverso per impedire a Niko (Luca Turco) di trasferirsi da Valeria (Benedetta Valanzano) con Jimmy (Gennaro De Simone). I due sono ben lontani da raggiungere un accordo. Micaela, inoltre, è anche responsabile del cattivo umore di Samuel (Samuele Cavallo), cui ha fatto credere di essere stata con l’ignaro Fausto (Fausto Acernese).

