Nuove anticipazioni di venerdì 13 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 dicembre 2024 (puntata 6590): Rossella prenderà un’importante decisione

Roberto e Michele sono ai ferri corti

Michele (Alberto Rossi) ha disobbedito all’ordine di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che gli aveva intimato di non proseguire la sua inchiesta sul caporalato, che andrebbe a toccare molto da vicino gli affari della famiglia Gagliotti, inserzionisti della radio in cui lavora. Per questo motivo, il giornalista e Ferri sono ormai ai ferri corti e la situazione in radio per Michele si fa sempre più difficile. Rossella (Giorgia Gianetiempo), invece, dopo aver ritrovato la serenità grazie a Nunzio (Vladimir Randazzo), prenderà un’importante decisione per il suo futuro.

Manuela vive momenti di leggerezza con Niko

Le prove di una commedia che Jimmy (Gennaro De Simone) dovrà portare in scena con la scuola, per la recita di Natale, daranno modo a Manuela (Gina Amarante) di vivere un momento di leggerezza e serenità sia con suo nipote che anche con Niko (Luca Turco). La delusione, però, è di nuovo dietro l’angolo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.