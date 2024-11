Nuove anticipazioni di martedì 12 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 NOVEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 12 novembre (puntata 6567): Alice ha una nuova rivale

Il quartiere è ostile nei confronti di Giulia

Don Antoine (Hakim Gouem) cerca di riallacciare i rapporti con Rosa (Daniela Ioia), ma la donna, che non riesce a dimenticare Damiano (Luigi Miele), sembra decisa a chiudersi non solo nei suoi confronti ma anche di tutto l’universo maschile. Giulia (Marina Tagliaferri), invece, avrà l’ennesima prova dell’ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono nei suoi confronti e nei riguardi del suo centro ascolto.

Brutte notizie per Rossella

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sono divisi sul modo in cui Rossella (Giorgia Gianetiempo) dovrebbe reagire alle molestie del primario. Rossella, nel frattempo, avrà brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Alice (Fabiola Balestriere) sta per affrontare il suo primo giorno di stage in radio ma le cose non andranno come la ragazza si augurava. Alice, infatti, avrà a che fare con una possibile rivale.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.