Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 12 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L'appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50.

Anticipazioni Un posto al sole del 12 febbraio 2025 (puntata 6633): Micaela contraria al trasferimento di Jimmy

Rosa in crisi a causa della scuola serale

In crisi per i contrasti con il professore d’inglese durante le lezioni di scuola serale, Rosa (Daniela Ioia) cerca il supporto di Damiano (Luigi Miele) che però, dopo la sospensione dal servizio in strada e dopo la denuncia ricevuta dai genitori del ragazzo che ha arrestato, sembra essere troppo preso dai suoi pensieri.

Rossella affronta i suoi problemi

Forte del sostegno dei suoi genitori Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), e anche di Ornella (Marina Giulia Cavalli) che si è data da fare per tentare di fermare i comportamenti del primario Fusco (Marco Mario De Notaris), per Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra arrivato il momento di affrontare i suoi problemi. Dopo aver saputo dell’intenzione di Niko (Luca Turco) di trasferirsi a vivere con Jimmy (Gennaro De Simone) da Valeria (Benedetta Valanzano), Micaela (Gina Amarante) non sembra prenderla affatto bene.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.